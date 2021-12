Covid, Unicef: "E' la più grande crisi globale per i più piccoli, da marzo 2020 diventati poveri 1,8 bimbi al secondo" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Covid - 19 è 'la più grande crisi globale per i bambini nei nostri 75 anni di storia'. E' l'analisi dell' Unicef , che in un rapporto avverte che la pandemia sta facendo retrocedere praticamente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il- 19 è 'la piùper i bambini nei nostri 75 anni di storia'. E' l'analisi dell', che in un rapporto avverte che la pandemia sta facendo retrocedere praticamente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Camera del Congresso americano ha approvato a larghissima maggioranza un testo di legge che pone le basi per pot… - EmilyGio2 : L'allarme dell'Unicef: 'Covid pi? grave crisi globale per i bambini in 75 anni' - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Unicef, Covid è la più grande crisi globale per i bambini In 75 anni mai visto uno 'sconcertant… - marcuccimauriz : RT @LaStampa: Unicef, il Covid è la più grande crisi globale per i bambini: 100 milioni in più sprofondati nella povertà - RobertaLuciani1 : RT @LaStampa: Unicef, il Covid è la più grande crisi globale per i bambini: 100 milioni in più sprofondati nella povertà -