Coronavirus in Toscana: 4 morti (2 a Firenze, 1 a Pisa, 1 a Livorno) oggi 9 dicembre. E 659 contagi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 4 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 9 dicembre 2021. Si tratta di tre donne e un uomo con età media di 85 anni. Risiedevano a Firenze (2), Pisa e Livorno. Mentre sono 659 i nuovi contagiati (633 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico) con età media di 37 anni (31% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più L'articolo proviene da Firenze Post.

