Bufera su Giletti, Feltri lo difende: «Ha fatto una scelta giornalistica azzeccata. Ipocrita chi lo critica» (Di giovedì 9 dicembre 2021) ”Giletti ha invitato il dentista con il braccio di silicone? Non ci trovo niente di strano”. Vittorio Feltri prende le distanze dall’esercito di accusatori via social. E dalle critiche al giornalista finito nuovamente nel mirino per aver dato la parola al medico diventato famoso per aver offerto alla vaccinazione un braccio finto. Di silicone. “Anzi è curioso. In Italia tutti hanno tutti il diritto di parlare e di dire quello che pensano. E Giletti non è uno che si tira indietro”. Feltri difende Giletti dagli attacchi social Per Feltri è stata un scelta giornalisticamente azzeccata. E non un esempio di sensazionalismo. ‘Ci sono alcune trasmissioni -spiega il direttore – che ospitano sempre in studio un paio di pazzi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) ”ha invitato il dentista con il braccio di silicone? Non ci trovo niente di strano”. Vittorioprende le distanze dall’esercito di accusatori via social. E dalle critiche al giornalista finito nuovamente nel mirino per aver dato la parola al medico diventato famoso per aver offerto alla vaccinazione un braccio finto. Di silicone. “Anzi è curioso. In Italia tutti hanno tutti il diritto di parlare e di dire quello che pensano. Enon è uno che si tira indietro”.dagli attacchi social Perè stata unmente. E non un esempio di sensazionalismo. ‘Ci sono alcune trasmissioni -spiega il direttore – che ospitano sempre in studio un paio di pazzi ...

