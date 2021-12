Appropriazione indebita e autoriciclaggio, 35enne arrestato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nelle prime ore di lunedì 6 dicembre, militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Salerno hanno eseguito un provvedimento cautelare applicativo degli arresti domiciliari ed di un sequestro preventivo, emesso dal locale Tribunale nei confronti di un trentacinquenne della zona, indagato per Appropriazione indebita ed autoriciclaggio. Le indagini di polizia giudiziaria, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno, Dott. Simone TETI, hanno preso avvio da una querela presentata in relazione ad un caso di Appropriazione indebita, per un importo totale di oltre 700.000,00 euro, commessa in danno di una società attiva nel commercio di prodotti tecnologici, da parte di un suo dipendente infedele. Nello specifico, l’indagato, sfruttando la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nelle prime ore di lunedì 6 dicembre, militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Salerno hanno eseguito un provvedimento cautelare applicativo degli arresti domiciliari ed di un sequestro preventivo, emesso dal locale Tribunale nei confronti di un trentacinquenne della zona, indagato pered. Le indagini di polizia giudiziaria, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno, Dott. Simone TETI, hanno preso avvio da una querela presentata in relazione ad un caso di, per un importo totale di oltre 700.000,00 euro, commessa in danno di una società attiva nel commercio di prodotti tecnologici, da parte di un suo dipendente infedele. Nello specifico, l’indagato, sfruttando la ...

