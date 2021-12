Alberto Matano a La vita in diretta: “Abbiamo appena appreso una notizia tragica…” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il conduttore Albero Matano ha aperto la puntata del 9 dicembre 2021 de La vita in diretta con gli occhi bassi e il piglio commosso. Con voce seria ha poi annunciato una brutta news; “Abbiamo appena appreso la notizia tragica della morte di Lina Wertmüller”, ha dichiarato Matano. “Abbiamo parlato subito con la figlia Maria Zulima”… Ecco in che modo Alberto Matano ha comunicato al suo pubblico la notizia della scomparsa a novantatré anni della regista italiana Lina Wertmüller. Lina e sua figlia Maria Zulima erano state ospiti pochi anni prima in quello stesso studio e avevano chiacchierato amabilmente con Alberto. Anche per questo, forse, il conduttore sembrava oggi ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il conduttore Alberoha aperto la puntata del 9 dicembre 2021 de Laincon gli occhi bassi e il piglio commosso. Con voce seria ha poi annunciato una brutta news; “latragica della morte di Lina Wertmüller”, ha dichiarato. “parlato subito con la figlia Maria Zulima”… Ecco in che modoha comunicato al suo pubblico ladella scomparsa a novantatré anni della regista italiana Lina Wertmüller. Lina e sua figlia Maria Zulima erano state ospiti pochi anni prima in quello stesso studio e avevano chiacchierato amabilmente con. Anche per questo, forse, il conduttore sembrava oggi ...

L'Eredità, Flavio Insinna incredulo: 'Siamo riusciti a farlo grazie a voi' Prendendo la linea, come da tradizione, da Alberto Matano dopo la fine de La vita in diretta, Flavio Insinna ha detto al pubblico de L'Eredità:

