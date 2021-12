Udinese, sostituto Gotti: piacciono Giampaolo e Stankovic, occhi anche in Spagna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’Udinese ha esonerato Gotti e adesso cerca il sostituto in panchina. piacciono Giampaolo e Stankovic, ma ci sono nomi anche dalla Spagna Nella giornata di ieri, l’Udinese ha esonerato Luca Gotti dopo l’ennesima sconfitta arrivata lunedì contro l’Empoli. Ora il club friulano è a caccia del sostituto, con Cioffi che al momento si è seduto in panchina ad interim. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi sulla lista dei Pozzo sono quelli di Maran e Giampaolo, ma anche Stankovic che sarebbe la scelta più altisonante. Gli occhi dell’Udinese sono, però, anche in Spagna. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ha esoneratoe adesso cerca ilin panchina., ma ci sono nomidallaNella giornata di ieri, l’ha esonerato Lucadopo l’ennesima sconfitta arrivata lunedì contro l’Empoli. Ora il club friulano è a caccia del, con Cioffi che al momento si è seduto in panchina ad interim. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi sulla lista dei Pozzo sono quelli di Maran e, mache sarebbe la scelta più altisonante. Glidell’sono, però,in. ...

