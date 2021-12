Tomori si scusa: 'Frustrato per l'errore, lavorerò sodo perché non si ripeta' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La foto racconta molto. 'Fik' è seduto da solo in mezzo al campo, con la faccia nascosta sotto la maglietta. L'arbitro ha appena fischiato la fine della partita che ha tolto di scena il Milan dall'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La foto racconta molto. 'Fik' è seduto da solo in mezzo al campo, con la faccia nascosta sotto la maglietta. L'arbitro ha appena fischiato la fine della partita che ha tolto di scena il Milan dall'...

AntoVitiello : #Tomori si scusa per l'errore in #Champions: 'Ancora frustrato con me stesso. Imparerò dall'errore e lavorerò solo… - yointazz : RT @AntoVitiello: #Tomori si scusa per l'errore in #Champions: 'Ancora frustrato con me stesso. Imparerò dall'errore e lavorerò solo perché… - AnthonyACM7 : RT @AntoVitiello: #Tomori si scusa per l'errore in #Champions: 'Ancora frustrato con me stesso. Imparerò dall'errore e lavorerò solo perché… - enzomanuele : RT @AntoVitiello: #Tomori si scusa per l'errore in #Champions: 'Ancora frustrato con me stesso. Imparerò dall'errore e lavorerò solo perché… - tomasonidiego : Tomori che si scusa. Il presidente cosa dovrebbe fare? Come minimo dimettersi -