Sampdoria, Ferrero: «Ho avuto un malore durante l'arresto» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il presidente della Sampdoria Ferrero rompe il silenzio dopo l'arresto dei giorni scorsi Massimo Ferrero ha passato le prime 24 ore in carcere a San Vittore. L'ex presidente della Sampdoria dopo 24 ore di totale silenzio ha potuto avere il primo contatto con il suo avvocato, Giuseppina Tenga. Gli è stato recapitato un cambio d'abito e ha potuto farsi una doccia, come riporta Il Secolo XIX. Le sue parole nel colloquio telefonico con il proprio legale. malore – «Sto bene, adesso sto bene, anche se sono in carcere. Ieri mi sono arrabbiato con i finanzieri che non mi hanno concesso di essere trasferito nella mia casa romana per assistere alla perquisizione e mi è uscito un fiotto di sangue dal naso, ho avuto un picco di pressione». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMP ...

