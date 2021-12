Running | il calendario delle maratone nel 2022 in Italia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo un 2020 podistico praticamente cancellato dalla pandemia ed un 2021 in cui molte manifestazioni sono state cancellate o hanno dovuto cambiare data rispetto alla tradizionale collocazione, nelil movimentone prova a tornare alla normalità. E’ stato infatti diramato nelle scorse settimane, il42km certificate FIDAL per il prossimo anno. Il primo evento, come ormai da tradizione, andrà in scena a Ragusa il 23 Gennaio. Per quanto riguarda gli eventi GOLD, scongiurata l’identità di data tra Roma e Milano, che più di una polemica aveva sollevato in passato. La Maratona di Roma si correrà il 27 Marzo, mentre nel capoluogo meneghino l’appuntamento è per il weekend successivo. A fine ottobre e fine novembre andranno invece in scena le ...