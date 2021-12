Ribery torna al Franchi, l’amico: «Chissà, se fosse rimasto Gattuso…» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Frank Ribery sabato torna al Franchi da avversario contro la Fiorentina per la prima volta: il suo amico “Chissà, se fosse rimasto Gattuso…” Franck Ribery torna da avversario al Franchi di Firenze con la sua Salernitana nella giornata di sabato. In vista della sfida, al Corriere Fiorentino, ha parlato il suo amico degli anni viola Gianni Saccomanno. Le sue parole su Frank e il suo addio: ADDIO ALLA FIORENTINA – «Chissà cosa sarebbe successo se fosse rimasto Gattuso. La società ha fatto altre scelte e lui ha scelto di andarsene pur rimanendoci male. E’ rimasto tifoso viola ed è contento di come sta andando la squadra.» L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Franksabatoalda avversario contro la Fiorentina per la prima volta: il suo amico “, se” Franckda avversario aldi Firenze con la sua Salernitana nella giornata di sabato. In vista della sfida, al Corriere Fiorentino, ha parlato il suo amico degli anni viola Gianni Saccomanno. Le sue parole su Frank e il suo addio: ADDIO ALLA FIORENTINA – «cosa sarebbe successo seGattuso. La società ha fatto altre scelte e lui ha scelto di andarsene pur rimanendoci male. E’tifoso viola ed è contento di come sta andando la squadra.» L'articolo proviene da Calcio ...

Frank Ribery sabato torna al Franchi da avversario contro la Fiorentina per la prima volta: il suo amico 'Chissà, se fosse rimasto Gattuso...' Franck Ribery torna da avversario al Franchi di Firenze con la sua Salernitana nella giornata di sabato. In vista della sfida, al Corriere Fiorentino, ha parlato il suo amico degli anni viola ...

L'Atalanta affonda il Napoli. Milan in vetta, Inter seconda e Fiorentina... corsara ... Di Tacchio 5 (1'st Kastanos 6), Schiavone 6, Ranieri 6 (33'st Jaroszynski sv); Ribery 5 (16'st ... Seconda vittoria consecutiva per il Milan che torna al successo a San Siro regolando con il punteggio ...

Ribery torna al Franchi, l'amico: «Chissà, se fosse rimasto Gattuso...» Calcio News 24 Kessié e Saelemaekers lanciano il Milan: Salernitana sconfitta Il Milan torna in campo ospitando a San Siro la Salernitana di Colantuono con l’obiettivo di conquistare i tre punti per mantenere le distanze dal Napoli, in attesa del match serale dei partenopei con ...

Milan-Salernitana 2-0, pagelle: Kessié ovunque, Messias stiloso, Pellegri sfortunato; Ribery in ritardo Colantuono 5. La Salernitana esce a testa alta almeno nel risultato, che poteva essere ben peggiore Bakayoko 6. Un tempo a buon ritmo, peccato solo per l’evitabile ammonizione sul 2-0 a centrocampo. d ...

