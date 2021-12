Prevista neve in città | strade già salate | consigli e obblighi per i cittadini

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bergamo. Nella giornata di mercoledì 8 dicembre èin, più intensa nelle ore della sera. Come previsto, il Comune di Bergamo e Aprica hanno attivato il Piano, per limitare i potenziali disagi derivanti dalle precipitazioni nevose. Lesono statenelle prime ore del mattino e gli automezzi spalasono pronti nel caso in cui laattaccasse sul terreno. In particolare, il Piano di Aprica prevede quattro diversi stadi di intervento: · Salatura preventiva attraverso l’impiego di 21 automezzi spargisale sulle direttrici e 10 automezzi con vasca per spargimento sale per i marciapiedi e passaggi pedonali in corrispondenza dei luoghi pubblici, pensiline ATB e davanti alle ...