Mario Biondi partecipa a “Estate”, singolo riarrangiato da Franco Micalizzi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mario Biondi – foto di Alessandra FuccilloMILANO – “Estate” con la partecipazione amichevole di Mario Biondi, il singolo riarrangiato da Franco Micalizzi, è in radio, negli store e su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di Franco Micalizzi “Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi anni ’60 in una notte d’Estate”. “Il lungo titolo di questo album è già la spiegazione del suo perché. Si è vero una forte nostalgia degli anni ‘60 mi ha portato a progettarlo e spero che vi porterà l’aria ed il profumo di quel periodo – racconta Franco Micalizzi – melodie belle ed ispirate, tante novità nel ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 dicembre 2021)– foto di Alessandra FuccilloMILANO – “” con lazione amichevole di, ilda, è in radio, negli store e su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di“Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi anni ’60 in una notte d’”. “Il lungo titolo di questo album è già la spiegazione del suo perché. Si è vero una forte nostalgia degli anni ‘60 mi ha portato a progettarlo e spero che vi porterà l’aria ed il profumo di quel periodo – racconta– melodie belle ed ispirate, tante novità nel ...

Advertising

Lopinionista : Mario Biondi partecipa a “Estate”, singolo riarrangiato da Franco Micalizzi - sgab23912306 : @IlMici8 Fatto anch’io oggi. Sottofondo La Traviata. Ma Bublé sta per arrivare, e anche Mario Biondi - biscone69 : RT @MimmoAdinolfi: Alex riproduci canzoni di natale che devo fare l'albero ma non Mario Biondi che fa troppo stitichezza - MimmoAdinolfi : Alex riproduci canzoni di natale che devo fare l'albero ma non Mario Biondi che fa troppo stitichezza - Wootunemagazine : #FrancoMicalizzi: Fuori ora il singolo '#Estate' con #MarioBiondi. -