L'albero di Natale di Torino non piace: "Nuovo Spelacchio. Così brutto non s'era mai visto" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’albero di Natale di Torino diventa un caso e arriva fino in Sala Rossa. Dopo aver scatenato l’ironia dei social e fatto battibeccare precedente e attuale amministrazione, il simbolo natalizio per eccellenza, quest’anno in versione erba sintetica e luci, diventa anche l’oggetto di una richiesta di comunicazioni in Consiglio comunale da parte del consigliere della Lega Fabrizio Ricca che vuole sapere “come sia nata questa imbarazzante scelta decorativa”. Per l’esponente del Carroccio “un albero di Natale Così brutto non si era mai visto. Non che quello dell’anno scorso fosse migliore - dice - ma qui stiamo raggiungendo vette notevoli di grottesco”. Una polemica che non sembra destinata ad esaurirsi per quello che è già stato ribattezzato il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’dididiventa un caso e arriva fino in Sala Rossa. Dopo aver scatenato l’ironia dei social e fatto battibeccare precedente e attuale amministrazione, il simbolo natalizio per eccellenza, quest’anno in versione erba sintetica e luci, diventa anche l’oggetto di una richiesta di comunicazioni in Consiglio comunale da parte del consigliere della Lega Fabrizio Ricca che vuole sapere “come sia nata questa imbarazzante scelta decorativa”. Per l’esponente del Carroccio “undinon si era mai. Non che quello dell’anno scorso fosse migliore - dice - ma qui stiamo raggiungendo vette notevoli di grottesco”. Una polemica che non sembra destinata ad esaurirsi per quello che è già stato ribattezzato il ...

BaldinoVittoria : La disonestà intellettuale della critica politica nei confronti di @virginiaraggi e del @Mov5Stelle è perfettamente… - Corriere : Milano, acceso l’albero di Natale in piazza Duomo: si chiama «Imagine» e ha 80 mila pun... - poliziadistato : #8dicembre Oggi nelle case e nelle piazze delle nostre città si accenderanno molti alberi di Natale e come da trad… - RobRe62 : RT @poliziadistato: #8dicembre Oggi nelle case e nelle piazze delle nostre città si accenderanno molti alberi di Natale e come da tradizio… - ilcirotano : Oggi a Cirò, mercoledi 8 dicembre: Al via i Mercatini e accensione Albero con la presenza di Babbo Natale -… -