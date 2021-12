L'Afghanistan e la morte negli occhi di quei bambini (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Meno di uno smartphone Racconta Gabriella Mazzeo, in un bellissimo report su fanpage.it : "Venuta al mondo da pochi mesi, è stata venduta a uno sconosciuto di Herat per 500 dollari. La vita di una ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Meno di uno smartphone Racconta Gabriella Mazzeo, in un bellissimo report su fanpage.it : "Venuta al mondo da pochi mesi, è stata venduta a uno sconosciuto di Herat per 500 dollari. La vita di una ...

Advertising

WblowerItalia : Raphael Marshall, ex funzionario del FCDO ha denunciato la mancanza di pianificazione nell'evacuazione degli afghan… - El_Caligo : @xDontAskWhyx @Moreno01720679 @vonderleyen @EU_Commission È discutibile. Ma poi vedi noi e: Afghanistan, Iraq, Siri… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Un ex diplomatico britannico ha denunciato la caotica gestione del ritiro dall'#Afghanistan da parte del Foreign Off… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Un ex diplomatico britannico ha denunciato la caotica gestione del ritiro dall'#Afghanistan da parte del Foreign Off… - GPTurchi : RT @Geopoliticainfo: ????Un ex diplomatico britannico ha denunciato la caotica gestione del ritiro dall'#Afghanistan da parte del Foreign Off… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan morte L'Afghanistan e la morte negli occhi di quei bambini ... infezioni respiratorie acute come la polmonite e, nei casi peggiori, di morte . Circa il 25 - 30% dei decessi di bambini sotto i cinque anni in Afghanistan sono dovuti a infezioni del tratto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Dicembre: ...di Prato ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per le tre persone indagate per la morte ...] Di Giampiero Gramaglia Ricordate l'Afghanistan? Bambini affamati e dollari spariti "Talebani ...

L’Afghanistan e la morte negli occhi di quei bambini Globalist.it L'Afghanistan e la morte negli occhi di quei bambini Due rapporti che parlano alla coscienza di quanti una coscienza ce l’hanno ancora. Nessuno può dire: non sapevo. Non sapevo che in Afghanistan un bambino su 2 sotto i 5 anni soffrirà di malnutrizione ...

Parlano le donne migranti, quei viaggi segnati da violenze e abusi Un elevatissimo numero di giovani donne ogni anno migrano, dall’Africa o dall’Asia, verso l’Europa o altri luoghi considerati più sicuri. Lo studio riportato nell’articolo mette in luce, attraverso ra ...

... infezioni respiratorie acute come la polmonite e, nei casi peggiori, di. Circa il 25 - 30% dei decessi di bambini sotto i cinque anni insono dovuti a infezioni del tratto ......di Prato ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per le tre persone indagate per la...] Di Giampiero Gramaglia Ricordate l'? Bambini affamati e dollari spariti "Talebani ...Due rapporti che parlano alla coscienza di quanti una coscienza ce l’hanno ancora. Nessuno può dire: non sapevo. Non sapevo che in Afghanistan un bambino su 2 sotto i 5 anni soffrirà di malnutrizione ...Un elevatissimo numero di giovani donne ogni anno migrano, dall’Africa o dall’Asia, verso l’Europa o altri luoghi considerati più sicuri. Lo studio riportato nell’articolo mette in luce, attraverso ra ...