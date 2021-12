GF Vip | Eva Grimaldi e Kabir Bedi pronti a entrare nella Casa

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il mese di dicembre sarà carico di emozioni per il Grande Fratello Vip. La sesta edizione, la cui finale è stata spostata alla primavera del 2022, si arricchirà presto di nuovi concorrenti che andranno ad unirsi al cast ufficiale. Presto,di Cinecittà, faranno il loro ingresso altri due volti molto noti del mondo dello spettacolo:ed Eva. Eva, l’aggiunta di due attori nel cast Due attori ma, soprattutto, due nomi le cui carriere sono legate a numerosi successi nel cinema etv.ed Evasono in lista perpiù spiata d’Italia e, anche se non ...

Grimaldi concorrente al Grande Fratello?/ "Entrerà al posto di Vera Gemma" La regia sgrida i Vipponi durante la diretta del Grande Fratello: il video La regia del Grande Fratello, ...Grimaldi concorrente al Grande Fratello?/ "Entrerà al posto di Vera Gemma" Maria Monsè mette tutti 'd'accordo' Si è conclusa la venticinquesima diretta del Grande Fratello2021 con in ...Kabir Bedi ed Eva Grimaldi saranno due dei prossimi concorrenti ad entrare nella Casa del GF Vip 6. Per l’ingresso non c’è ancora una data.Gf Vip: Eva Grimaldi nuovo concorrente. 'L’allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini” – si legge su Dagospia – “S ...