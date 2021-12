Fiaso, cresce il numero dei No Vax nelle terapie del 32% in due settimane. Ma cala del 33% tra i vaccinati (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dall'ultimo report dei 16 ospedali sentinella della Federazione emerge anche un 10% in più di ospedalizzazioni generali. "Nessun ricoverato grave ha ricevuto il vaccino negli utlimi 4 mesi, a conferma che l'efficacia c'è ma cala verso il quinto e il sesto mese" Leggi su repubblica (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dall'ultimo report dei 16 ospedali sentinella della Federazione emerge anche un 10% in più di ospedalizzazioni generali. "Nessun ricoverato grave ha ricevuto il vaccino negli utlimi 4 mesi, a conferma che l'efficacia c'è maverso il quinto e il sesto mese"

