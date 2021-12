Diffidati Juventus-Malmo, i bianconeri a rischio squalifica in vista dell’andata degli ottavi di finale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nell’elenco dei Diffidati della Juventus prima di scendere in campo contro il Malmo e in vista dell’andata degli ottavi di finale che si giocheranno a febbraio c’è solo un giocatore. Si tratta di Juan Cuadrado, che oltre a essere in diffida in campionato lo è anche in Champions League. Per questo motivo, dovrà prestare molta attenzione a non rimediare un cartellino giallo contro gli scandinavi: se verrà ammonito, non potrà giocare il prossimo delicato impegno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nell’elenco deidellaprima di scendere in campo contro ile indiche si giocheranno a febbraio c’è solo un giocatore. Si tratta di Juan Cuadrado, che oltre a essere in diffida in campionato lo è anche in Champions League. Per questo motivo, dovrà prestare molta attenzione a non rimediare un cartellino giallo contro gli scandinavi: se verrà ammonito, non potrà giocare il prossimo delicato impegno. SportFace.

Advertising

Daniele20052013 : Continassa Juve: vigilia del Malmoe, si ferma Kulusevski - gilnar76 : Diffidati Juve Malmoe: un bianconero a rischio squalifica per gli ottavi #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - jankovic_marco : @FMCROfficial Diffidati e poi puntualmente squalificati per le partita contro la Juventus sono cose di cui nemmeno… - zazoomblog : Diffidati Juventus-Genoa bianconeri a rischio squalifica in vista del Venezia - #Diffidati #Juventus-Genoa… - gilnar76 : Diffidati Juve Genoa: chi è a rischio squalifica all’Allianz Stadium #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -