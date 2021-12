Covid, terapie intensive: +32% di non vaccinati. In Veneto record di nuovi casi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Se è vero che per l’Oms la variante Omicron non risulta causare forme più gravi della malattia, il Covid continua a espandersi e a prendere di mira chiunque. In Italia – 15.756 nuovi contagi e 99 morti nelle ultime 24 ore – le infezioni di Sars-CoV-2 colpiscono più duramente i cittadini senza protezione vaccinale. Lo testimoniano i dati che ha fornito Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Covid, chi sono i pazienti in intensiva Nelle ultime due settimane, infatti – sostiene Fiaso – crescono ancora i pazienti Covid non vaccinati in terapia intensiva. Aumentano, cioè, del +32% i posti letto occupati da pazienti Covid senza vaccino. Per contro diminuiscono i vaccinati ricoverati: -33% in 15 giorni. Fra i ricoverati in gravi ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Se è vero che per l’Oms la variante Omicron non risulta causare forme più gravi della malattia, ilcontinua a espandersi e a prendere di mira chiunque. In Italia – 15.756contagi e 99 morti nelle ultime 24 ore – le infezioni di Sars-CoV-2 colpiscono più duramente i cittadini senza protezione vaccinale. Lo testimoniano i dati che ha fornito Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere., chi sono i pazienti in intensiva Nelle ultime due settimane, infatti – sostiene Fiaso – crescono ancora i pazientinonin terapia intensiva. Aumentano, cioè, deli posti letto occupati da pazientisenza vaccino. Per contro diminuiscono iricoverati: -33% in 15 giorni. Fra i ricoverati in gravi ...

