Coronavirus, i dati: 17.959 nuovi casi e 86 morti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 17.959 i nuovi casi di Coronavirus individuati in Italia mercoledì 8 dicembre, frutto di 564.698 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3,2%. Sono invece 86 i morti in un giorno (ieri erano 99), secondo i dati del ministero della Salute. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 17.959 idiindividuati in Italia mercoledì 8 dicembre, frutto di 564.698 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3,2%. Sono invece 86 iin un giorno (ieri erano 99), secondo idel ministero della Salute. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

emenietti : vaccino o tubo in gola ?? (incidenza di ricoveri in terapia intensiva per stato vaccinale negli ultimi 30 giorni, o… - lucci10 : Evoluzioni contagi e somministrazione vaccini Dati al 8/12/21 @Palazzo_Chigi @DPCgov @welikeduel #coronvirusitalia… - fisco24_info : Coronavirus oggi: in Italia altri 17.959 casi e 86 vittime, tasso di positività al 3,18%: I dati del ministero dell… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 8 dicembre - vivalabolsa : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, i dati: 17.959 nuovi casi e 86 morti -