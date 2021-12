Conte: “Basta crisi al buio, serve stabilità governo” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Non possiamo avere governi che durano un anno. La stabilità è un valore che rafforza il sistema politico e ci rende più competitivi”, dice intervenendo ad Atreju il leader M5S Giuseppe Conte. “Basta crisi al buio”, rimarca l’ex premier. “Lancio io una petizione: firmiamo la proposta” per introdurre la “sfiducia costruttiva. Senza modificare in modo impegnativo l’assetto costituzionale, che richiederebbe un consenso ampio, introduciamo una norma per cui crisi al buio di governo non se ne fanno più, come in Germania. Due, potremmo introdurre un altro correttivo: si prende la fiducia a Camere congiunte. Terzo, possiamo ragionare sulla possibilità per i presidenti del Consiglio di revocare i ministri che perdono la fiducia del premier. Sono piccoli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Non possiamo avere governi che durano un anno. Laè un valore che rafforza il sistema politico e ci rende più competitivi”, dice intervenendo ad Atreju il leader M5S Giuseppe. “al”, rimarca l’ex premier. “Lancio io una petizione: firmiamo la proposta” per introdurre la “sfiducia costruttiva. Senza modificare in modo impegnativo l’assetto costituzionale, che richiederebbe un consenso ampio, introduciamo una norma per cuialdinon se ne fanno più, come in Germania. Due, potremmo introdurre un altro correttivo: si prende la fiducia a Camere congiunte. Terzo, possiamo ragionare sulla possibilità per i presidenti del Consiglio di revocare i ministri che perdono la fiducia del premier. Sono piccoli ...

