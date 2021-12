Bologna, Mihajlovic non crede più in lui! Può lasciare il club già a gennaio! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Bologna interverrà durante il mercato di riparazione di gennaio per completare la rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Tuttavia per poter operare in entrata occorrerà perfezionare almeno un’uscita pesante. Riccardo Orsolini, attaccante, BolognaIl sacrificato sembrerebbe essere Riccardo Orsolini, che nelle gerarchie del tecnico serbo è un panchinaro. Per lui in estate furono rifiutati 15 milioni dalla Fiorentina. Ora le cose sono cambiate e a fronte di un offerta sui 10-12 milioni l’esterno offensivo potrebbe lasciare l’Emilia. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilinterverrà durante il mercato di riparazione di gennaio per completare la rosa a disposizione di Sinisa. Tuttavia per poter operare in entrata occorrerà perfezionare almeno un’uscita pesante. Riccardo Orsolini, attaccante,Il sacrificato sembrerebbe essere Riccardo Orsolini, che nelle gerarchie del tecnico serbo è un panchinaro. Per lui in estate furono rifiutati 15 milioni dalla Fiorentina. Ora le cose sono cambiate e a fronte di un offerta sui 10-12 milioni l’esterno offensivo potrebbel’Emilia.

