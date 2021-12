Barcellona | Laporta | “Contro il Bayern bisogna tirare fuori l’orgoglio”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “, sono convinto che i giocatori se la caveranno. Devono essere orgogliosi di giocare nel Barça“. Così Joanai microfoni dei media tedeschi a poche ore dalla sfida di Champions LeagueilMonaco, decisiva per il cammino del suo. “Abbiamo un percorso splendido davanti a noi – ha proseguito-. Sappiamo che ci vuole tempo ma non abbiamo mai smesso di affrontare le situazioni che si presentano con la volontà di rendere felici i tifosi del Barça”. “Il nostro è un club che ha una storia importante in Champions League, vogliamo passare il turno – ha aggiunto-. Queste sono quelle partite in cui dobbiamo mostrare, ...

... "Perché Messi va via dal?" . Semplice: la società blaugrana, in cattive acque dal punto di vista finanziario, come poi ammesso dal presidente Joannon si è più potuta permettere ...Commenta per primo Il presidente delJoan, intervistato nel corso del programma Els Matins su TV3, ha usato parole al miele nei confronti di Ousmane Dembelè , in scadenza di contratto il prossimo giugno: 'È un...