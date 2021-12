Allegri: “Contento del primo posto ma il secondo tempo mi fa preoccupare per Venezia” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato a Sky la vittoria sul Malmoe e il primo posto agguantato nel girone, davanti al Chelsea. Queste le sue parole: “Siamo contenti per il primo posto, dimostra che vincere non è semplice. Però mettiamo da parte la gara e pensiamo a Venezia e sono preoccupato: il secondo tempo non mi è piaciuto, veniamo da tre vittorie senza prendere gol e sabato giochiamo in un campo dove è difficile giocare. E’ stretto, è particolare, non lo conosciamo e servirà prepararsi bene. Nel secondo tempo l’approccio mentale è stato sbagliato: abbiamo creato molto, dobbiamo essere sereni ma non possiamo avere una percentuale realizzativa così bassa”. Su De Winter: “Sono ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha commentato a Sky la vittoria sul Malmoe e ilagguantato nel girone, davanti al Chelsea. Queste le sue parole: “Siamo contenti per il, dimostra che vincere non è semplice. Però mettiamo da parte la gara e pensiamo ae sono preoccupato: ilnon mi è piaciuto, veniamo da tre vittorie senza prendere gol e sabato giochiamo in un campo dove è difficile giocare. E’ stretto, è particolare, non lo conosciamo e servirà prepararsi bene. Nell’approccio mentale è stato sbagliato: abbiamo creato molto, dobbiamo essere sereni ma non possiamo avere una percentuale realizzativa così bassa”. Su De Winter: “Sono ...

