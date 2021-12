Zaki sarà rilasciato ma il processo è stato rinviato a febbraio

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il tribunale egiziano per reati minori della sicurezza dellodi emergenza della seconda divisione di Mansoura ha deciso di rilasciare Patrick Georgecon il rinvio del suoal 12022., studente all'università di Bologna, eraarrenel2020 con l'accusa di aver pubblicato notizie false. Finora non è noto quandoin attesa della nuova udienza. L'udienza odierna è durata soltanto quattro minuti.avrebbe detto ai cronisti presenti: "Sto bene, grazie all`Italia per il supporto". Nell'udienza di oggi la legale di, Hoda Nasrallah, aveva chiesto l`acquisizione di altri atti per dimostrare sia una ...

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - BrunoMaggi : RT @amnestyitalia: Patrick Zaki sarà scarcerato dopo 22 mesi di ingiusta detenzione. Speriamo che nella prossima udienza sia finalmente ric… - AleStonata : RT @emmabonino: #Zaki, seppur non ancora assolto dalle accuse, sarà scarcerato. E mentre dall'#Egitto arriva questa prima buona notizia, l’… -

... amico prima di tutto ma anche ex compagno di studi di Patrick, quando frequentava il master ... Garrido Alvarez spiega quindi che in questi giorni forse nonpossibile parlare al telefono con ...Commenta per primo Lo studente egiziano dell'Università di Bologna Patrick, in carcere da quasi due anni con l'accusa di diffusione di notizie false, è formalmente libero . Patrick non è stato assolto, ma verrà rilasciato nelle prossime ore e dovrà apparire di nuovo di ...