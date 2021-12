“Voglio rispetto”. Ballando con le stelle, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: caos dopo gli ultimi fatti (Di martedì 7 dicembre 2021) Ballando con le stelle, dopo la lite in diretta di sabato scorso non si spegne la polemica tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Tutto era scoppiato dopo l’esibizione di Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Un’esibizione che Carolyn aveva definito ‘geniale’: “Mi piace che hai portato il tuo mondo, quello della moto. Complimenti, veramente bello”, aveva detto. Di diverso avviso il giudizio di Selvaggia Lucarelli “Io non sono un tecnico, però se quello che abbiamo visto è geniale, credo che dobbiamo ridiscutere l’aggettivo”. Tanto è bastato per far scattare Carolyn Smith che aveva immediatamente replicato. “Ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno dice ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021)con lela lite in diretta di sabato scorso non si spegne la polemica tra. Tutto era scoppiatol’esibizione di Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Un’esibizione cheaveva definito ‘geniale’: “Mi piace che hai portato il tuo mondo, quello della moto. Complimenti, veramente bello”, aveva detto. Di diverso avviso il giudizio di“Io non sono un tecnico, però se quello che abbiamo visto è geniale, credo che dobbiamo ridiscutere l’aggettivo”. Tanto è bastato per far scattareche aveva immediatamente replicato. “Ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno dice ...

