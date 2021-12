Verso Juve-Malmoe, Allegri in conferenza annuncia cinque titolari! (Di martedì 7 dicembre 2021) Domani all’Allianz stadium andrà in scena Juve-Malmoe sfida che chiuderà il gruppo H e che potrebbe ancora decidere le sorti del primo e del secondo posto. Di questo però non sembra curarsene Massimiliano Allegri il quale ha annunciato in conferenza un ampio turnover e la titolarità di alcuni calciatori, queste le sue parole: Allegri, Juventus, Champions LeagueL’Intervista -La formazione: “Domani in porta gioca Perin, rientra Rugani e giocheranno Alex Sandro e Rabiot. Spero di dare minutaggio anche a Mattia De Sciglio, per il resto vedremo. Dybala sta bene e giocherà, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Dobbiamo giocare bene anche per prepararci bene a sabato”. -Obiettivi in Champions: “Dobbiamo creare i presupposti per fare meglio che negli ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Domani all’Allianz stadium andrà in scenasfida che chiuderà il gruppo H e che potrebbe ancora decidere le sorti del primo e del secondo posto. Di questo però non sembra curarsene Massimilianoil quale hato inun ampio turnover e la titolarità di alcuni calciatori, queste le sue parole:ntus, Champions LeagueL’Intervista -La formazione: “Domani in porta gioca Perin, rientra Rugani e giocheranno Alex Sandro e Rabiot. Spero di dare minutaggio anche a Mattia De Sciglio, per il resto vedremo. Dybala sta bene e giocherà, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Dobbiamo giocare bene anche per prepararci bene a sabato”. -Obiettivi in Champions: “Dobbiamo creare i presupposti per fare meglio che negli ...

