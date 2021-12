Venom 3: la produttrice Amy Pascal conferma lo sviluppo del terzo film con star Tom Hardy (Di martedì 7 dicembre 2021) Tom Hardy sembra destinato a tornare sul set per girare Venom 3: la produttrice Amy Pascal ha confermato che si sta sviluppando il sequel. La produzione di Venom 3 sembra essere stata confermata dalla produttrice Amy Pascal durante una nuova intervista. La storia con protagonista Tom Hrdy sembra quindi destinata a diventare una trilogia, seguendo lo schema già seguito recentemente dalla Sony per Spider-Man. Amy Pascal, parlando di un secondo possibile sequel di Venom, ha dichiarato: "Attualmente siamo nelle fasi della pianificazione, ma ciò su cui ci stiamo concentando è coinvolgere tutti e portarli a vedere Spider-Man: No Way Home". Il protagonista Tom Hardy aveva parlato della ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021) Tomsembra destinato a tornare sul set per girare3: laAmyhato che si sta sviluppando il sequel. La produzione di3 sembra essere statata dallaAmydurante una nuova intervista. La storia con protagonista Tom Hrdy sembra quindi destinata a diventare una trilogia, seguendo lo schema già seguito recentemente dalla Sony per Spider-Man. Amy, parlando di un secondo possibile sequel di, ha dichiarato: "Attualmente siamo nelle fasi della pianificazione, ma ciò su cui ci stiamo concentando è coinvolgere tutti e portarli a vedere Spider-Man: No Way Home". Il protagonista Tomaveva parlato della ...

