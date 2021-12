Variante Omicron: primo caso in Piemonte (Di martedì 7 dicembre 2021) È stato individuato il primo caso di Variante Omicron sul territorio Piemontese. Si tratta di un uomo cinquantenne, della provincia di Torino completamente asintomatico e di rientro dal Sud Africa, vaccinato con ciclo completo. È stato sottoposto a un tampone nell’ambito della quarantena prevista per chi arriva dai Paesi considerati più a rischio. L’Istituto di Candiolo ha proceduto alla genotipizzazione del test individuando la presenza della Variante Omicron. “Ancora una volta il sistema di tracciamento dal Piemonte ha immediatamente individuato la presenza di eventuali varianti – sottolinea il presidente della Regione Piemonte *Alberto Cirio* con l’assessore alla Sanità *Luigi Genesio Icardi* e alla Ricerca Covid *Matteo ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 7 dicembre 2021) È stato individuato ildisul territoriose. Si tratta di un uomo cinquantenne, della provincia di Torino completamente asintomatico e di rientro dal Sud Africa, vaccinato con ciclo completo. È stato sottoposto a un tampone nell’ambito della quarantena prevista per chi arriva dai Paesi considerati più a rischio. L’Istituto di Candiolo ha proceduto alla genotipizzazione del test individuando la presenza della. “Ancora una volta il sistema di tracciamento dalha immediatamente individuato la presenza di eventuali varianti – sottolinea il presidente della Regione*Alberto Cirio* con l’assessore alla Sanità *Luigi Genesio Icardi* e alla Ricerca Covid *Matteo ...

