Vaccino 5-11 anni, c’è il via libera: come e quando si parte (Di martedì 7 dicembre 2021) Si può partire con la vaccinazione anti-Covid dei bambini della fascia d’età 5-11 anni. A stabilirlo è una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero Giovanni Rezza. “In data 1/12/2021 la Commissione tecnico scientifica di Aifa, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del Vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11 anni – si legge nel documento -. Pertanto, è possibile procedere con l’inclusione di tale fascia di età nel programma di vaccinazione anti SarS-CoV-2/Covid-19”. Il Vaccino “Comirnaty 10 mcg/dose viene somministrato, dopo diluizione, per via intramuscolare (preferibilmente in regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Si può partire con la vaccinazione anti-Covid dei bambini della fascia d’età 5-11. A stabilirlo è una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero GiovRezza. “In data 1/12/2021 la Commissione tecnico scientifica di Aifa, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo delComirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11– si legge nel documento -. Pertanto, è possibile procedere con l’inclusione di tale fascia di età nel programma di vaccinazione anti SarS-CoV-2/Covid-19”. Il“Comirnaty 10 mcg/dose viene somministrato, dopo diluizione, per via intramuscolare (preferibilmente in regione ...

