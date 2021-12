Tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli la lite prosegue sui social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ricordate la discussione tradi sabato scorso dopo l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando? Unainnescata da quel “Geniale” che non è andato giù alla. C’è qualcosa che non va anche tra i due giudici di Ballando con le Stelle ed è colpa dei ruoli o diche ha sempre qualche parolina in più da dire? Guardando la puntata e quel momento sembra che ci sia anche altro, possibile che lasia scattata per un’unica mancanza di rispetto della? Non c’è dubbio che la presidente di giuria sia l’unica in grado di giudicare davvero i balli, i ballerini, la tecnica. Anche Milly Carlucci per sedare laha fatto notare ache ...