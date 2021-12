Strootman operato al ginocchio sinistro Il comunicato del Cagliari

Advertising

sportli26181512 : Infortunio Strootman, operato al ginocchio il centrocampista del Cagliari: fuori due mesi: Il centrocampista olande… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Kevin Strootman è stato operato al ginocchio sinistro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Kevin Strootman è stato operato al ginocchio sinistro - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Kevin Strootman è stato operato al ginocchio sinistro - napolimagazine : CAGLIARI - Kevin Strootman è stato operato al ginocchio sinistro -

Ultime Notizie dalla rete : Strootman operato

Fantacalcio ®

I prossimi impegni del Cagliari Un'assenza pesante quella di, per un Cagliari che sarà atteso da impegni piuttosto complicati nelle prossime settimane: gli uomini di Mazzarri saranno ...Commenta per primo Un intervento di pulizia al ginocchio a Villa Stuart per risolvere alcuni fastidi e 2021 già finito per Kevin. Il centrocampista del Cagliari salterà dunque le prossime partite con Inter, Cittadella (Coppa Italia), Udinese e Juventus e tornerà a disposizione solo a gennaio.Di seguito il comunicato del club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica che nella giornata odierna, Kevin Strootman è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro: l’operazione ...Il 2021 di Kevin Strootman è già finito. Il centrocampista del Cagliari rientrerà in campo dopo la sosta natalizia; assente ieri nel match contro il Torino, l'olandese si è sottoposto oggi a un interv ...