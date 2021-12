(Di martedì 7 dicembre 2021) Ildi Enrico Lettanell’orientamento di voto degli italiani secondo l’ultimoo Swg realizzato per il Tg La7. Seconda Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia che – esattamente come i dem – guadagna lo 0,4% in una settimana. Più in dettaglio, questi i risultati della rilevazione di oggi: Pd al 21,05% (+0,4%), FdI 19,8% (+0,4%), Lega terza al 18,05% il Mattino di Sicilia.

Advertising

ilmattinodisici : Sondaggi politici: Partito democratico ancora primo partito: Il Partito democratico di Enrico Letta ancora primo ne… - alvisedozza : Sondaggi politici: volano PD e Meloni, tonfo Salvini e M5S - Carmanas : Sondaggi politici: Pd ancora primo partito - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: volano PD e Meloni, tonfo Salvini e M5S ?? - dimarisa : RT @ludmyla2803: @sibilla75 @GiuseppeConteIT È da un po che calendiani e renziani offendono Conte perchè 'stanno a rosicà', ma il president… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

L'ex cancelliere, dimessosi da capo del governo circa tre mesi fa in quanto coinvolto in una inchiesta legata a corruzione e, aveva mantenuto la carica di presidente del Partito Popolare di ...leggi anche Elezione Presidente della Repubblica 2022: quando e come si vota, favoriti e: bene PD e Fratelli d'Italia Guardando il sondaggio politico di Swg appare chiaro ...Anche stasera in tv , martedì 7 dicembre , su La7 appuntamento con DiMartedì , il programma di approfondimento e confronto sui ...In vigore la nozione più ampia di discriminazione sul lavoro Per le aziende virtuose sconto dell’1% sui contributi fino a 50mila euro l’anno ...