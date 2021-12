Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in carico precoce, trattamenti efficaci il più presto possibile. Così migliora la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista economico impatta 5 miliardi di euro l’anno, si combatte coinvolgendo tutte le figure professionali, compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale. Napoli 7 dicembre 2021 – La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma e? più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM e? doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo cosi? le caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il piu? precocemente possibile porti a un rallentamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista economico impatta 5 miliardi di euro l’anno, si combatte coinvolgendo tutte le figure professionali, compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale. Napoli 7 dicembre 2021 – La(SM) può esordire ad ogni età, ma e? più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM e? doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo cosi? le caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il piu?menteporti a un rallentamento ...

