Scala di Milano | alla Prima ovazione per Sergio Mattarella | 12 minuti di applausi per Macbeth ma la regia non convince

Advertising

Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella arriva all’inaugurazione della stagione d’opera e balletto 2021-2022 del Teatro… - matteorenzi : Belle le immagini di Milano con La Scala che applaude il Presidente Mattarella. Sembrano lontani i tempi in cui qua… - Agenzia_Ansa : La Prima della Scala, il sindaco di Milano Giuseppe Sala: 'Sarà un tributo a Mattarella'. In scena stasera il Macbe… - Italia_Notizie : «Macbeth» alla Scala: le pagelle con i voti all’opera di Giuseppe Verdi - AIannamorelli : RT @Quirinale: #Milano, il Presidente #Mattarella arriva all’inaugurazione della stagione d’opera e balletto 2021-2022 del Teatro alla #Sca… -

Ultime Notizie dalla rete : Scala Milano

Lo ha detto il sovrintendente alladi, , al suo arrivo fuori dal teatro, in occasione della Prima del Macbeth. 'Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare in sicurezza, siamo molto ...Manuel Agnelli: 'Importantissimo saper stare sul palco' vedi anche Prima della: tutti i look dei vip. FOTO Il cantante degli Afterhours e giudice di X - Factor, Manuel Agnelli, ha ...Belli da far invidia! Non c’è che dire Luca Argentero e la sua bellissima moglie Cristina Marino sono elegantissimi in “Armani” per la prima della Scala di Milano. Questa sera va in scena Macbeth di G ...Una prima mondiale non è stata sufficiente per intimidire il soprano bellunese Chiara Isotton al suo grande debutto alla Scala di Milano, il tempio del bel canto e della ...