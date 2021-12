Sanremo: Amadeus svela i cantanti in gara (Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle scorse ore Amadeus ha annunciato i nomi dei 22 Big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo; quella del Direttore Artistico sarebbe stata però una scelta obbligata e non volontaria dato che sembra fosse alto il rischio di una vendita clandestina. Solitamente l’annuncio dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston per sfidarsi al Festival di Sanremo viene sempre data in diretta su Rai 1 la Leggi su solodonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle scorse oreha annunciato i nomi dei 22 Big che parteciperanno al prossimo Festival di; quella del Direttore Artistico sarebbe stata però una scelta obbligata e non volontaria dato che sembra fosse alto il rischio di una vendita clandestina. Solitamente l’annuncio dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston per sfidarsi al Festival diviene sempre data in diretta su Rai 1 la

Tg1Rai : Vi aspettiamo stasera! Amadeus annuncerà tutti i big in gara per la 72esima edizione del Festival di Sanremo… - IlContiAndrea : UFFICIALE Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara a #Sanremo2022. Ad anticiparli sarà Amadeus, dire… - rtl1025 : ?? Cambia il Regolamento del Festival di #Sanremo e per conoscere i nomi dei 22 Big non si attenderà il 15 dicembre… - evvridei : No ma Cosmo è stato scartato da Sanremo cioè AMADEUS CI SIAMO PERSI IL TRASH DI COSMO CHE SI LANCIA SULLA PLATEA DE… - postmalocchio : Amadeus ogni anno con la candidatura dei Jalisse a Sanremo -