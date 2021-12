Sala, la Prima della Scala sarà un tributo a Mattarella (Di martedì 7 dicembre 2021) "Non possiamo nascondere che questa Prima della Scala sarà importantissima anche per il presidente Mattarella, chissà se sarà la sua ultima da presidente. Stasera immagino un grande tributo al nostro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) "Non possiamo nascondere che questaimportantissima anche per il presidente, chissà sela sua ultima da presidente. Stasera immagino un grandeal nostro ...

Advertising

LiciaRonzulli : ?? Prima cena con super green pass. Semplice e immediato, uno strumento che permette di rimanere APERTI e proseguir… - slCIPCIP : Sindaco #sala #Milano “Chissà se sarà ultima prima da presidente per Mattarella oggi alla Scala” … niente, c’è poco… - AntonellaDolci1 : RT @ospniguarda: Martedì 7 dicembre dalle ore 16.30 nella Sala MediCinema verrà proiettata la Prima diffusa della Scala: 'Macbeth'. ??Preno… - Piero_La_Rosa : @LiciaRonzulli La mascherina la può anche togliere. Siete in due in sala. Entrambi superbucati. Perlomeno respiri… - chiccomassetti : RT @IperboreaLibri: Questo pomeriggio #JónKalmanStefánsson sarà ospite di @piulibri21 per presentare «La prima volta che il dolore mi salvò… -