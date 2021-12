Regali di Natale: i 10 trattamenti estetici, viso e corpo, più desiderati (Di martedì 7 dicembre 2021) Niente di invasivo o che richieda bisturi e lunghi tempi recupero, ma il ‘ritocchino’ soft, quello che tanto piace anche alle celebrities e che quest'anno metteremo nella whishlist di Natale Leggi su vanityfair (Di martedì 7 dicembre 2021) Niente di invasivo o che richieda bisturi e lunghi tempi recupero, ma il ‘ritocchino’ soft, quello che tanto piace anche alle celebrities e che quest'anno metteremo nella whishlist di

Advertising

NetflixIT : Pronti a scartare i nostri regali di Natale? ?? A dicembre arrivano l’ultimo capitolo de La Casa di Carta, il nuovo… - team_world : ...E per rimanere in tema libri, Natale e regali, n°2 fortunati di voi riceveranno direttamente a casa una copia di… - ma_infatti : RT @PerculoPio: Mesà che qui il Natale non zompa ma che è sta storia qui tocca fa i REGALI - hackerphone8 : Regali di Natale 2021: gioielli di lusso per fare colpo - Manuel_SanMar : RT @JoeLeJour: Babbo natale è arrivato in anticipo in città portando con se il suo grande pacco e tantissimi regali… i poster sono disponib… -