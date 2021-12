Real Madrid-Inter 2-0, i nerazzurri chiudono al secondo posto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'Inter fallisce l'assalto al primo posto del Girone D: al Santiago Bernabeu, dove i nerazzurri nel 2010 hanno alzato al cielo la Champions League, vince il Real Madrid 2-0. Segna nel primo tempo Kroos, raddoppia nella ripresa Asensio dopo il rosso a Barella che sarà costretto a saltare gli ottavi. Il primo squillo è dei blancos al 3? con la discesa sulla destra di Vinicius che calcia a giro sul secondo palo e manca di poco il bersaglio. Dal canto suo l'Inter è coraggiosa e nel giro di pochi minuti inizia ad occupare stabilmente la metà campo avversaria. Un tiro alto di Brozovic, poi una conclusione di Perisic murata dalla difesa dei padroni di casa che in avvio deve lavorare con attenzione. Appena il Real ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021)(SPAGNA) (ITALPRESS) – L'fallisce l'assalto al primodel Girone D: al Santiago Bernabeu, dove inel 2010 hanno alzato al cielo la Champions League, vince il2-0. Segna nel primo tempo Kroos, raddoppia nella ripresa Asensio dopo il rosso a Barella che sarà costretto a saltare gli ottavi. Il primo squillo è dei blancos al 3? con la discesa sulla destra di Vinicius che calcia a giro sulpalo e manca di poco il bersaglio. Dal canto suo l'è coraggiosa e nel giro di pochi minuti inizia ad occupare stabilmente la metà campo avversaria. Un tiro alto di Brozovic, poi una conclusione di Perisic murata dalla difesa dei padroni di casa che in avvio deve lavorare con attenzione. Appena il...

