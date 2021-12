Rai 1, Massimo Ranieri e Clementino insieme per uno show: l'indiscrezione (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimo Ranieri e Clementino potrebbero sbarcare presto su Rai 1 con uno show che li vede protagonisti assoluti. Un progetto televisivo nuovo e del tutto inaspettato, con due protagonisti con stili musicali completamente diversi. Rai1: Massimo Ranieri e Clementino insieme per uno show Stando ad un'indiscrezione lanciata da TvBlog, Massimo Ranieri e Clementino sono pronti per debuttare insieme in uno show musicale. Il nuovo programma dovrebbe andare in scena su Rai 1, dopo la messa in onda del Festival di Sanremo 2022. Pertanto, il cantante di Rose rosse e il rapper dovrebbero sbarcare sul primo canale della televisione di Stato a metà ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 dicembre 2021)potrebbero sbarcare presto su Rai 1 con unoche li vede protagonisti assoluti. Un progetto televisivo nuovo e del tutto inaspettato, con due protagonisti con stili musicali completamente diversi. Rai1:per unoStando ad un'lanciata da TvBlog,sono pronti per debuttarein unomusicale. Il nuovo programma dovrebbe andare in scena su Rai 1, dopo la messa in onda del Festival di Sanremo 2022. Pertanto, il cantante di Rose rosse e il rapper dovrebbero sbarcare sul primo canale della televisione di Stato a metà ...

