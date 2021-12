Prima della Scala, fuori proteste di sindacati e centri sociali (Di martedì 7 dicembre 2021) Manifestazione a Milano davanti al Teatro alla Scala a poche ore dalla Prima, contro la politica economica del governo e la legge di Bilancio 2022. Tra gli organizzatori della protesta, la Confederazione unitaria di base (Cub), il centro sociale "Il Cantiere" e il Coordinamento collettivo dei collettivi studenteschi che hanno accusato l'esecutivo di destinare "soldi e sgravi ai padroni e agli industriali e poco o nulla ai lavoratori: Pensioni, sanità, scuola, precariato, casa - dicono - rimangono problemi del tutto irrisolti".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/Prima-della-Scala-fuori-proteste-di-sindacati-e-centri-sociali 20211207 video ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 7 dicembre 2021) Manifestazione a Milano davanti al Teatro allaa poche ore dalla, contro la politica economica del governo e la legge di Bilancio 2022. Tra gli organizzatoriprotesta, la Confederazione unitaria di base (Cub), il centro sociale "Il Cantiere" e il Coordinamento collettivo dei collettivi studenteschi che hanno accusato l'esecutivo di destinare "soldi e sgravi ai padroni e agli industriali e poco o nulla ai lavoratori: Pensioni, sanità, scuola, precariato, casa - dicono - rimangono problemi del tutto irrisolti".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/-di--e-20211207 video ...

