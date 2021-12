Natale 2021, nel Lazio al via le Feste delle Meraviglie: tutti gli appuntamenti città per città (Di martedì 7 dicembre 2021) Si accendono le luci sulle festività invernali del Lazio con Le Feste delle Meraviglie. In programma tantissimi appuntamenti negli spazi regionali: dai classici mercatini, ai laboratori e gli spettacoli per i più piccoli. Ma anche presepi viventi, concerti di musica tradizionale, l’immancabile incontro con Babbo Natale e la Befana e tanto altro. Un ricco calendario di eventi ospitati in luoghi di grande fascino, il Castello di Santa Severa, le Grotte di Pastena e Collepardo e il Pozzo d’Antullo, la Certosa di Trisulti, il Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino, e negli spazi regionali di Roma, il WeGil, lo Spazio Rossellini, Scena e Cento Incroci. “Torniamo a vivere insieme queste festività nei luoghi della cultura del Lazio – ha dichiarato il presidente della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021) Si accendono le luci sulle festività invernali delcon Le. In programma tantissiminegli spazi regionali: dai classici mercatini, ai laboratori e gli spettacoli per i più piccoli. Ma anche presepi viventi, concerti di musica tradizionale, l’immancabile incontro con Babboe la Befana e tanto altro. Un ricco calendario di eventi ospitati in luoghi di grande fascino, il Castello di Santa Severa, le Grotte di Pastena e Collepardo e il Pozzo d’Antullo, la Certosa di Trisulti, il Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino, e negli spazi regionali di Roma, il WeGil, lo Spazio Rossellini, Scena e Cento Incroci. “Torniamo a vivere insieme queste festività nei luoghi della cultura del– ha dichiarato il presidente della ...

