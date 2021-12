Massimo Ferrero resta in carcere La figlia intercettata | Non ci sta con la testa

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - neXtquotidiano : Guai in famiglia? “Sta fuori di testa”: l’intercettazione di Vanessa, figlia di Massimo #Ferrero - Alemilanista86 : La chiamvano Zera calcare -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero

chi è: da factotum al cinema fino a patron della Samp Nelle ultime ore la procura di Paola, provincia di Cosenza, ha indagato anche la ex moglie di, Laura Sini , consigliera ...è stato arrestato e si è dimesso dal ruolo di presidente , la società è in cerca di un nuovo proprietario , dopo l'ostracismo mostrato danegli scorsi anni di fronte alle ...Sono le parole con cui Vanessa Ferrero, figlia dell’imprenditore romano nonché presidente (dimissionario) della Sampdoria Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta, descriveva suo padre, in un dialogo ...Sampdoria - Il patron della Sampdoria avrebbe cercato di appropriarsi del capitale della sua squadra d calcio per coprire gli ingenti debiti accumulati in altre ...