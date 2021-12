Mario Rui, l’agente: “Vince lo scudetto col Napoli, abbiamo scommesso” (Di martedì 7 dicembre 2021) Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, interviene a Radio Marte e svela: “abbiamo una scommessa, Vince lo scudetto col Napoli e poi va a Dubai”. Il terzino portoghese sta disputando un’ottima stagione con la maglia azzurra, così come Di Lorenzo che ha statistiche impressionanti: “Sicuramente sono giocatori che stanno dimostrando di stare bene fisicamente e di fare prestazioni importanti e costanti. Il momento è difficile ma lo è stato e lo sarà per tutti. L’Inter e la Juventus hanno avuto problemi iniziali, la Roma li ha adesso. Purtroppo si gioca troppo, sia nei club e nelle Nazionali. Si gioca tantissimo, gli interessi sono talmente grossi che purtroppo è così“. Mario Rui e lo scudetto col Napoli “abbiamo una ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 dicembre 2021)Giuffredi, agente diRui, interviene a Radio Marte e svela: “una scommessa,locole poi va a Dubai”. Il terzino portoghese sta disputando un’ottima stagione con la maglia azzurra, così come Di Lorenzo che ha statistiche impressionanti: “Sicuramente sono giocatori che stanno dimostrando di stare bene fisicamente e di fare prestazioni importanti e costanti. Il momento è difficile ma lo è stato e lo sarà per tutti. L’Inter e la Juventus hanno avuto problemi iniziali, la Roma li ha adesso. Purtroppo si gioca troppo, sia nei club e nelle Nazionali. Si gioca tantissimo, gli interessi sono talmente grossi che purtroppo è così“.Rui e locoluna ...

Advertising

sscnapoli : 1??5??0?? presenze con la maglia azzurra per Mário Rui considerando tutte le competizioni. Maestro ????? ??… - annatrieste : Uà se segnava Mario Rui la statua di Maradona diventava tipo quella di Moscati nel Gesù che la gente andava a toccarla per avere la grazia - cronachecampane : Mario Rui, l'agente a Radio Marte: 'Vince lo Scudetto con il Napoli e poi lo porto a Dubai' #agente #CronacadiNapoli - stomalissimo : RT @rentonismo: Parla di Mario Rui - cn1926it : #MarioRui, l’agente: “Non lascerà #Napoli fin quando non vincerà lo scudetto” -