Marcello Colafigli resta in carcere, per la Cassazione è ancora pericoloso (Di martedì 7 dicembre 2021) Se il cinema lo ha reso famoso con una sua ormai notissima trasposizione in formato celluloide, la realtà dei fatti non è certo meno oscura e pericolosa di come è apparsa nei cinema e nelle serie tv. Si sta parlando di Marcello Colafigli, noto esponente della famosa e storica Banda della Magliana balzata negli anni scorsi ancora una volta agli onori della cronaca anche agli occhi delle nuove generazioni tramite il film e la serie TV Romanzo Criminale, che ricostruiscono la vicenda delle famose batterie criminali romane degli anni ’70 e ’80 (ma non solo), e della loro evoluzione tra i meandri del potere illegale. Ad oggi Marcello Colafigli, noto nella serie come ‘Bufalo’ e uno dei più famosi esponenti della banda criminale capitolina, resta in carcere. E ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Se il cinema lo ha reso famoso con una sua ormai notissima trasposizione in formato celluloide, la realtà dei fatti non è certo meno oscura e pericolosa di come è apparsa nei cinema e nelle serie tv. Si sta parlando di, noto esponente della famosa e storica Banda della Magliana balzata negli anni scorsiuna volta agli onori della cronaca anche agli occhi delle nuove generazioni tramite il film e la serie TV Romanzo Criminale, che ricostruiscono la vicenda delle famose batterie criminali romane degli anni ’70 e ’80 (ma non solo), e della loro evoluzione tra i meandri del potere illegale. Ad oggi, noto nella serie come ‘Bufalo’ e uno dei più famosi esponenti della banda criminale capitolina,in. E ...

