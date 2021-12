Manovra, Orlando: “Sciopero? Non posso nascondere una certa sorpresa” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non mi sfuggiva che il sindacato avesse dei dubbi ma ho letto le motivazioni e francamente non posso nascondere una certa sorpresa. La Manovra come tutte le manovre può avere luci e ombre, ma questa rafforza le garanzie per i lavoratori, aumenta le risorse sul fronte del sociale, degli ammortizzatori e non autosufficienza. C’è la scelta di investire grande parte del tesoretto sul fronte dell’Irpef”. Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, commentando, a Radio Anch’io su RadioUno, la proclamazione dello Sciopero generale da parte di Cgil e Uil. “Sicuramente non e’ una riforma che penalizza lavoratori e pensionati – dice Orlando – Ritengo legittima la scelta del sindacato, rispettabile, ma non la definirei affatto scontata o ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non mi sfuggiva che il sindacato avesse dei dubbi ma ho letto le motivazioni e francamente nonuna. Lacome tutte le manovre può avere luci e ombre, ma questa rafforza le garanzie per i lavoratori, aumenta le risorse sul fronte del sociale, degli ammortizzatori e non autosufficienza. C’è la scelta di investire grande parte del tesoretto sul fronte dell’Irpef”. Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Andrea, commentando, a Radio Anch’io su RadioUno, la proclamazione dellogenerale da parte di Cgil e Uil. “Sicuramente non e’ una riforma che penalizza lavoratori e pensionati – dice– Ritengo legittima la scelta del sindacato, rispettabile, ma non la definirei affatto scontata o ...

