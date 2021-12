L’ex moglie di Alex Belli: “Ecco perché sceglie sempre donne straniere e come le tradisce” (Di martedì 7 dicembre 2021) Katarina Raniakova è un fiume in piena tra le pagine di Chi Magazine. L’ex moglie di Alex Belli parla del concorrente del Grande Fratello Vip non esattamente nel migliore dei modi. L’ex moglie di Alex Belli: “Ecco perché sceglie sempre donne straniere” Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 7 dicembre 2021) Katarina Raniakova è un fiume in piena tra le pagine di Chi Magazine.diparla del concorrente del Grande Fratello Vip non esattamente nel migliore dei modi.di: “” Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

FrancescaLupo15 : @santanicosan @Mariaso77464182 Io ho letto te che offendevi un morto, cosa che poi hai fatto anche con me, ti ho ch… - FigliContesi_21 : RT @AvvCanu: Il lavoro post separazione all’insaputa del marito non basta a mettere in discussione l’assegno divorzile in favore dell’ex mo… - TGasperini1 : @kalibiro Attento ! Nella notte i gatti della mia ex moglie abbattevano l’albero tra contorsioni e palline da toccare ! Fantastico - IvanCastelli7 : Ex moglie : Ivan hai finito il trasloco? , No sai a Varese nevica parecchio devo procrastinare!!, lei : ah quindi n… - AnnaritaSalier1 : Ho appena letto l'intervista ex moglie di Alex ??#gfvip -