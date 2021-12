L’Europa delle riforme: fuori dall’austerity (Di martedì 7 dicembre 2021) Di Alessia Potecchi* L’Europa ha fatto quella svolta che l’Italia chiedeva da molto tempo, ci si è convinti che la politica dell’austerità aveva indebolito la coesione delL’Europa e aveva favorito un populismo distruttivo. L’Europa ha approvato un piano che è indirizzato allo sviluppo, in questo contesto l’Italia ha avuto un aiuto importante Bisogna ora rendere strutturale questa svolta, occorre cioè che si passi dai provvedimenti parziali a dei piani strutturali questo che cosa significa, che L’Europa dovrà rafforzarsi sempre di più. La Costituzione italiana è una delle più avanzate nel mondo perché mette al primo posto la persona, il cittadino e l’impegno non è del Parlamento, l’impegno è della Repubblica, è un dovere dello Stato di far si che quei diritti vengano attuati, rispettati e valorizzati. ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 7 dicembre 2021) Di Alessia Potecchi*ha fatto quella svolta che l’Italia chiedeva da molto tempo, ci si è convinti che la politica dell’austerità aveva indebolito la coesione dele aveva favorito un populismo distruttivo.ha approvato un piano che è indirizzato allo sviluppo, in questo contesto l’Italia ha avuto un aiuto importante Bisogna ora rendere strutturale questa svolta, occorre cioè che si passi dai provvedimenti parziali a dei piani strutturali questo che cosa significa, chedovrà rafforzarsi sempre di più. La Costituzione italiana è unapiù avanzate nel mondo perché mette al primo posto la persona, il cittadino e l’impegno non è del Parlamento, l’impegno è della Repubblica, è un dovere dello Stato di far si che quei diritti vengano attuati, rispettati e valorizzati. ...

Advertising

AndreaOrlandosp : A Bruxelles per il Consiglio dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali Ue #EPSCO. Oggi l’Europa compirà in… - AndreaOrlandosp : Una buona notizia per l’Europa e per l’Italia. Oggi il Consiglio dei ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali… - peppeprovenzano : Riabbraccio @bartolopietro1, rientrato dalla foresta al confine con la Bielorussia con racconti strazianti. Insieme… - rarimani : RT @OssRepressione: Una cinquantina di appartenenti ai movimenti delle Gioventù Curde in Europa hanno voluto denunciare con un atto spettac… - aurelianotre : RT @emmeesse28: @aurelianotre Considera che è l'unico ad aver vinto in Europa sulla panchina delle 7 sorelle -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa delle "L'Europa, potenza in divenire". Macron delinea il futuro della Ue La Repubblica