Le ragazze violentate sul treno e alla stazione tra Varese e Milano: 'Urlavamo ma nessuno ci ha aiutato' (Di martedì 7 dicembre 2021) Il peggiore degli incubi che diventa realtà, nell'indifferenza generale. Le due ragazze violentate su un treno e alla stazione di Vedano Olona (Varese) nella tarda serata di venerdì scorso oggi ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) Il peggiore degli incubi che diventa realtà, nell'indifferenza generale. Le duesu undi Vedano Olona () nella tarda serata di venerdì scorso oggi ...

Advertising

frafacchinetti : 2 ragazze violentate sul treno ma non vedo nessun influencer fare Stories o mobilitarsi. Deduco che si scelgano le… - ingscostanzo : RT @Viola51872594: Tutti che si vantano di aver fatto il vaccino per la comunità,poi quando una ragazza chiede aiuto perché sta per venire… - fracaruc : RT @Viola51872594: Tutti che si vantano di aver fatto il vaccino per la comunità,poi quando una ragazza chiede aiuto perché sta per venire… - Dreamony2 : RT @Viola51872594: Tutti che si vantano di aver fatto il vaccino per la comunità,poi quando una ragazza chiede aiuto perché sta per venire… - senzanestesia : @nebbianelsole L’offensività di questo post è che cade dopo che due ragazze ieri sono state violentate in treno men… -