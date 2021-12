Lavoretti di Natale facili 2021: Tantissimi spunti da realizzare con le manine! (Di martedì 7 dicembre 2021) I vostri bambini si annoiano in casa? Potete farli divertire con dei bellissimi Lavoretti natalizi, usando le loro manine. Di seguito, qualche fantastica idea, a cui potrete ispirarvi. 1-3. Mini video tutorial per realizzare 3 decorazioni con il calco delle manine https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2020/11/8f03a2f9e0396024310f72f27074f715.mp4 Credit video 4.Renna Questo originale biglietto di auguri, è stato creato con dei cartoncini, degli occhietti di plastica ed un pom pom di colore rosso. Credit foto 5.Alberello Natalizio con manina: video tutorial https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2020/11/2b9b10cd2d8968618f953d8747cea749.mp4 Credit video 6.Biglietto con alberello Usando la sagoma della manine, potete creare degli alberelli da incollare sopra un cartoncino. Per abbellire il biglietto potete usare degli strass ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 7 dicembre 2021) I vostri bambini si annoiano in casa? Potete farli divertire con dei bellissiminatalizi, usando le loro manine. Di seguito, qualche fantastica idea, a cui potrete ispirarvi. 1-3. Mini video tutorial per3 decorazioni con il calco delle manine https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2020/11/8f03a2f9e0396024310f72f27074f715.mp4 Credit video 4.Renna Questo originale biglietto di auguri, è stato creato con dei cartoncini, degli occhietti di plastica ed un pom pom di colore rosso. Credit foto 5.Alberello Natalizio con manina: video tutorial https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2020/11/2b9b10cd2d8968618f953d8747cea749.mp4 Credit video 6.Biglietto con alberello Usando la sagoma della manine, potete creare degli alberelli da incollare sopra un cartoncino. Per abbellire il biglietto potete usare degli strass ...

