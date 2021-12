Giorgio Armani e la Scala, un'unione inevitabile (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 7 dicembre è la data importante di Milano, è quella della “prima” della Scala e quest’anno Giorgio Armani ha voluto anticiparla con un grandissimo murale di “Bentornata!” nel suo storico spazio murale di via Broletto. C’è nell’espressione del saluto, scritto di suo pugno, un augurio affettuoso che rivela non solo l’attaccamento dello stilista per la città del cuore e operosa, ma per quelli che sono i segni identitari e fondamentali della sua storia. Già da aprile 2021, il gruppo Armani è fondatore sostenitore del “teatro più bello del mondo”. Un’unione inevitabile, la Scala e Giorgio Armani a ritrovare lo spirito vitale che unisce da sempre Milano e la cultura musicale nel suo tempio, il più prestigioso. Lo stilista è l’impeccabile ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 7 dicembre è la data importante di Milano, è quella della “prima” dellae quest’annoha voluto anticiparla con un grandissimo murale di “Bentornata!” nel suo storico spazio murale di via Broletto. C’è nell’espressione del saluto, scritto di suo pugno, un augurio affettuoso che rivela non solo l’attaccamento dello stilista per la città del cuore e operosa, ma per quelli che sono i segni identitari e fondamentali della sua storia. Già da aprile 2021, il gruppoè fondatore sostenitore del “teatro più bello del mondo”. Un’, laa ritrovare lo spirito vitale che unisce da sempre Milano e la cultura musicale nel suo tempio, il più prestigioso. Lo stilista è l’impeccabile ...

